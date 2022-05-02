BIST 2.431
DOLAR 14,87
EURO 15,68
ALTIN 900,74
HABER /  POLİTİKA  /  MHP
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

MHP lideri Bahçeli'den olay 6'lı masa yorumu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP lideri Bahçeli'den olay 6'lı masa yorumu

MHP lideri Bahçeli bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Kavala davasına ilişkin açıklamasına değinen Bahçeli "Kılıçdaroğlu Bey'in son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü siyasi bir kurum olan Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanına yakışmamaktadır." dedi Bahçeli 6'lı masa için de konuştu.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türk milletinin bayramını kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, "Bayram sürecinde acılı günlerimiz de olmuştur. Özellikle kesintisiz sürdürülen terörle mücadelede şehitlerimiz olmuştur ama bunun karşılığında terörün önemli ölçüde kökü kazınmıştır. Bu süreç devam edecektir. İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura ve kardeşliğe kavuşur, böylelikle terör belasından kurtulmuş olur." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala'nın yargılandığı mahkemeye yönelik eleştirilerinin hatırlatıldığı Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Kılıçdaroğlu Bey'in son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü siyasi bir kurum olan Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Bir taraftan Türkiye'nin kurucu partisi olacağınızı iddia edeceksiniz öbür taraftan Atatürk'e büyük ölçüde 'tek başınıza sahip çıktığınız' iddiasını taşıyacaksınız öbür taraftan da Atatürk'ün ortaya koyduğu ve milletimizin ortak değerlerini tahrip eden her türlü konuşmayı rahatlıkla yapabileceksiniz. Eğer Nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya'da özel dostları vardır, o dostlarından gerekli bilgileri alabilirler."

Bahçeli, başka bir soru üzerine "Altılı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin siyah-beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu, altılı masanın öyle bir sonuç alacağına inanmıyorum." karşılığını verdi.

 "zelenskiy, Türk milletine güvense daha iyi olur"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Türkiye'yi Rus turistlere yönelik kampanyaları nedeniyle eleştiren açıklamalarına değinen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ukrayna-Rusya Savaşı'nda dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları, duruşları dikkate aldığı zaman Zelenskiy'in Türk milletine, Türk devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım. Batının tahrikleriyle bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak doğru değildir. Bugün için Rusya-Ukrayna Savaşı'nı İstanbul Barış Projesi ile çözmeye yönelen tek ülke Türkiye'dir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı 40'ın üzerinde devlet yöneticisiyle yaptığı temaslarla bunu gerçekleştirmek istemektedir. Yakında bunu başaracağına inanıyorum. Zelenskiy, Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2 yıl aradan sonra kısıtlamasız bayram namazı! 7’den 70’e herkes camilere akın etti
Foto Galeri 2 yıl aradan sonra kısıtlamasız bayram namazı! 7’den 70’e herkes camilere akın etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon açıklaması
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Mansur Yavaş'tan şok çıkış! Dedikoduya bile müfettiş var belgeli şikayetlere işlem yok
Mansur Yavaş'tan şok çıkış! Dedikoduya bile müfettiş var belgeli şikayetlere işlem yok
Bill Gates’ten korkutan Covid-19 salgını uyarısı: 'Daha en kötüsünü görmedik'
Bill Gates’ten korkutan Covid-19 salgını uyarısı: 'Daha en kötüsünü görmedik'
1 Mayıs etkinliklerinde görevli polislere sadece sandviç verildi iddiası! EGM'den açıklama
1 Mayıs etkinliklerinde görevli polislere sadece sandviç verildi iddiası! EGM'den açıklama
Hakimin 100 bin lirası buhar oldu! Forex dolandırıcılarının son kurbanı İstanbul Hakimi oldu
Hakimin 100 bin lirası buhar oldu! Forex dolandırıcılarının son kurbanı İstanbul Hakimi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası flaş açıklama! 'Çözüm İstanbul ya da Ankara'da olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası flaş açıklama! 'Çözüm İstanbul ya da Ankara'da olacak'
Lüks ve country yaşamı bahçe villa konforuyla şimdi Levent'te
Lüks ve country yaşamı bahçe villa konforuyla şimdi Levent'te
Rizespor'dan Göztepe'ye farklı tarife! Çok az da olsa ligde kalma şansını sürdürdü
Rizespor'dan Göztepe'ye farklı tarife! Çok az da olsa ligde kalma şansını sürdürdü
Galatasaray konuk ettiği Sivasspor'a 3-2 kaybetti
Galatasaray konuk ettiği Sivasspor'a 3-2 kaybetti