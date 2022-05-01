Galatasaray konuk ettiği Sivasspor'a 3-2 kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Sivasspor'a 3-2 kaybetti. Bu sonucun ardından 47 puanda kalarak 13. sıraya gerileyen Galatasaray, 36. haftada Başakşehir'e konuk olacak. Puanını 48 yaparak 11. sıraya yükselen Sivasspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla sağdan hareketlenen Boey'in ceza sahasına yerden ortasında kale sahası önünde Gomis'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Emre Kılınç'ın içeri çevirdiği topu Gomis altıpas önünde yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0

38. dakikada Aanholt'un soldan yaptığı ortada kale sahasında Babel'in kötü kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

44. dakikada Sivasspor skoru 1-1 yaptı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan ortasında, ceza sahasında Yatabare uçarak yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamladı.

49. dakikada Sivasspor öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Pulgar'ın kafasından seken topu arka direkte Appindangoye kafayla içeri indirdi. Ulvestad altıpas önünde kontrol ettiği topu filelere yolladı: 2-1

57. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını işaret etti. 58. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

64. dakikada Sivasspor tekrar öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışında sol çaprazda kontrol eden Ahmet Oğuz, Muslera'nın da önde olduğu pozisyonda doğrudan kaleye vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-3

90+1. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında çektiği şutta meşin yuvarlak kaleciden döndü ve sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Sivasspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray: 2 - 3 :Sivasspor

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Semih Kaya, Aanholt, Pulgar (Dk. 76 Berkan Kutlu), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Babel (Dk. 76 Morutan), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 76 Mustafa Muhammed)

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Kayode), Appindangoye (Dk. 74 Goutas), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr (Dk. 86 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt, Grandel (Dk. 87 Kerem Atakan Kesgin), Yatabare (Dk. 74 Konate)

Goller: Dk. 10 ve 58 (Penaltıdan) Gomis (Galatasaray), Dk. 44 Yatabare, Dk. 49 Ulvestad, Dk. 64 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Emre Kılınç, Dk. 30 Boey (Galatasaray), Dk. 30 Fajr, Dk. 52 Ulvestad, Appindangoye, Dk. 78 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)