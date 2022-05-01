BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75
HABER /  DÜNYA
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Rusya askeri kaybını sır gibi saklıyordu! Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı

Rusya askeri kaybını sır gibi saklıyordu! Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Donbas'ta baskını artırmaya başladığını belirterek, "Rus askeri liderliği önümüzdeki haftalarda binlerce Rus askerinin daha öldürüleceğini ve binlercesinin de yaralanacağını gayet iyi biliyor" dedi. Zelenskiy, Rusya'nın savaştaki askeri kaybını da açıkladı.

Abone ol

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın doğudan saldırı için ek birlikler getirdiğini, Donbas'taki baskıyı artırdığını ve Harkiv'de takviye kuvvetler oluşturduğunu belirterek 23 bin Rus askerinin savaşta hayatını kaybettiğini söyledi.

Zelenskiy, bu sayının daha da artacağını vurgulayarak, "Rus askeri liderliğinin yeni büyük kayıplara hazırlandığını biliyoruz. Mart ve nisan aylarında neredeyse tamamen yok olan veya önemli ölçüde zayıflayan bu birimlerde yeni personel alımı yapılıyor. Çok az savaş tecrübesi olan personeller. Böylece bu birimleri taarruza atabilecekler. Rus askeri liderliği önümüzdeki haftalarda binlerce Rus askerinin daha öldürüleceğini ve binlercesinin de yaralanacağını gayet iyi biliyor" diye konuştu.

"Rus askerlerine yalan söyleniyor"
Zelenskiy, Rus kumandanların askerlerine yalan söylediğini ifade ederek, "Rus komutanlar savaşmayı reddetmeleri nedeniyle ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya kalacaklarını söyleyerek askerlerine yalan söylüyor. Her Rus askeri hala hayatını kurtarabilir. Bizim topraklarımızda ölmektense Rusya'da hayatta kalmaları daha iyi" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akın akın Türkiye'ye gelecekler! Yüz binlerce kişi bekleniyor
Akın akın Türkiye'ye gelecekler! Yüz binlerce kişi bekleniyor
Petrol krizi büyüyor! Avrupa çözümü Türkiye'nin yanı başında buldu
Petrol krizi büyüyor! Avrupa çözümü Türkiye'nin yanı başında buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Suudi Arabistan ziyaretinin yankıları sürüyor: Doğru yolda atılmış bir adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Suudi Arabistan ziyaretinin yankıları sürüyor: Doğru yolda atılmış bir adım
Beşiktaş geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup etti
Beşiktaş geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup etti
Korktuk ve kafamız karıştı! Apple ailenin kabusu oldu: Hayatımın en korkunç anını yaşadık
Korktuk ve kafamız karıştı! Apple ailenin kabusu oldu: Hayatımın en korkunç anını yaşadık
Alışveriş sitesi n11 müşterilerinin verilerini çaldırdı ceza verildi
Alışveriş sitesi n11 müşterilerinin verilerini çaldırdı ceza verildi
Antalya'da gölete düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
Antalya'da gölete düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı 21 günde 160 bin kişi gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı 21 günde 160 bin kişi gezdi
Merakla bekleniyordu! Netflix popüler dizinin fişini çekti: İptal etti
Merakla bekleniyordu! Netflix popüler dizinin fişini çekti: İptal etti
Meral Akşener'den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı: Az kaldı...
Meral Akşener'den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı: Az kaldı...