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Petrol krizi büyüyor! Avrupa çözümü Türkiye'nin yanı başında buldu

Petrol krizi büyüyor! Avrupa çözümü Türkiye'nin yanı başında buldu

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa'da petrol endişesi yaşanıyor. Rusya'dan petrol ithalatına getirilen yasak, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının altıncı paketindeki en önemli önlem olacak. AB, petrol ve enerji krizini çözmek için ise Azerbaycan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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AVRUPA Birliği'nin (AB) Rus petrolünü terk etme yönünde beklenen kararının açıklanmasının ardından Avrupa ülkeleri başta Azerbaycan olmak üzere Körfez ülkeleri, Nijerya ve Kazakistan'ın kapısını çalacak.

New York Times'in aktardığı bilgiye göre AB ülkelerinin önümüzdeki hafta başlarında Rus petrolüne aşamalı bir ambargoyu onaylamaları muhtemel. Planlanan ambargonun kademeli olsa da dünya petrol fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

Bloğun daimi temsilcileri 4 Mayıs Çarşamba günü bir araya gelecek ve önümüzdeki haftanın sonuna kadar ambargonun nihai onayını açıklayacaklar. Rusya'dan petrol ithalatına getirilen yasak, AB yaptırımlarının altıncı paketindeki en önemli önlem olacak.

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