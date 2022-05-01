İstanbul'daki Arapça yemek sipariş uygulamasına büyük şok! 3 ortaktan biri Suriyeli

İSTANBUL’da kurulan Arapça yemek siparişi uygulaması Paketman’a siber saldırı gerçekleştirildi. Geçen hafta yaşanan olayda, saldırganlar veri tabanını ele geçirdiği şirketten fidye talebinde bulundu.

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İstanbul’da yaşayan çoğunluğu Suriyeli mültecileri için hizmet veren online yemek siparişi uygulaması Paketman’a siber saldırı düzenlendi. Merkezi Başakşehir’de bulunan ve Arapça dil desteği ile dikkat çeken Paketman’ın veri tabanı ele geçiren siber saldırganların, şirketten fidye talebinde bulunduğun öğrenildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) konuyla ilgili olarak yapılan veri ihlali bildiriminde, Paketman E-Ticaret Sanayi Ticaret A.Ş.’de yaşanan ve incelemelerin devam ettiği veri ihlali ile ilgili şu bilgiler verildi:

- Siber saldırganlar tarafından veri sorumlusuna ait veri tabanı sistemine bir siber saldırı gerçekleştirilerek, veri tabanı içerisindeki verilerin silinmesi, söz konusu verilerin saldırganlarca ele geçirilmesi ve sonrasında fidye talep edilmesi suretiyle veri ihlali oluştu.

- İhlal, 21.04.2022 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildi.

- İhlalden kişisel kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta, telefon) ve lokasyon (adres) verileri etkilendi

- İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının 1362 olduğu açıklandı.

- İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun ise kullanıcılar olduğu belirtildi.







3 ortaktan 1'i Suriyeli

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2021 yılında Paketman adıyla yeniden yapılanarak hizmet vermeye başlayan şirketin biri Suriyeli olmak üzere 3 kurucu ortağı bulunuyor. Nisan 2022’de İstanbul Ticaret Odası’na kayıt da yaptıran Paketman, özellikle Arapça konuşan kullanıcılara hitap ediyor







Getir'e benziyor

Şirket, uygulama marketlerindeki bilgilendirme yazısında da da bunu “Türkiye’deki yabancı kullanıcıların online yemek siparişi verirken, Türk restoranları ile iletişim sorununu çözdüğünü ve de müşteri hizmetleri departmanının da kullanıcılarla Arapça iletişim kurabildiğini” ifade ederek vurguluyor. Öncelikli olarak İstanbul - Başakşehir’de hizmet veren uygulama, gelecekte Türkiye'nin tüm şehirlerine yayılmayı hedefliyor. iOS ve Android uygulamaları bulunan Paketman’ın kurumsal renkleri ve kullanıcı arayüzünün, hızlı teslimat uygulaması Getir ile benzerliği de dikkat çekiyor.