Hepsinin tek 1 isteği var! İşte ünlülerin 1 Mayıs mesajları... Esra Erol Seda Sayan Armağan Çağlayan paylaştı

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını diliyorum. Emek ve alın teri olan tüm işçi, emekçi ve çalışanların 1 MayısEmek ve Dayanışma gününü kutluyorum."