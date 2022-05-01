Hepsinin tek 1 isteği var! İşte ünlülerin 1 Mayıs mesajları... Esra Erol Seda Sayan Armağan Çağlayan paylaştı
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkenin çeşitli yerlerinde kutlanırken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Peş peşe paylaşım yapan ünlü isimler, işçiler için adil ve hakkaniyetli çalışma ortamları diledi.
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını diliyorum. Emek ve alın teri olan tüm işçi, emekçi ve çalışanların 1 MayısEmek ve Dayanışma gününü kutluyorum."
TÜRKAN ŞORAY
"Emek kutsaldır"
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