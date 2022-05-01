Rus lider Putin 9 Mayıs'ta kanser ameliyatı olacak! İşte o sürede koltuğunu emanet edeceği isim

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 67'inci gününe girerken Kremlin'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İngiliz basını Rus lider Putin'in kanser tedavisi kapsamında ameliyat olacağını duyurdu. Bu süreçte Putin'in koltuğunu emanet edeceği isim de açıklandı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 67'inci gününe girerken Kremlin'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İngiliz basını Rus lider Putin'in kanser tedavisi kapsamında ameliyat olacağını duyurdu. Söz konusu haberin Kremlin içinden bir kaynağa dayandırıldığı açıklandı. Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken bu süreçte Putin'in koltuğunu emanet edeceği isim de açıklandı.

2008'den beri Güvenlik Konseyi Başkanı

Söz konusu iddiaya göre, Putin bıçak altındayken koltuğunu 2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev'e bırakmayı düşünüyor. Rus devletinin bir diğer önemli kolu olan Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) komuta eden Patruşev bürokraside oldukça güçlü bir figür olarak öne çıkıyor.

Adı komplo teorileriyle anılıyor

Ukrayna istihbaratına göre Rus seçkinleri, Vladimir Putin'i 'zehirlemek' ve Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir halefi onun yerine getirmek için harekete geçti. İngiliz basınına göre, Putin'in yerine düşünülen dört isimden biri Patruşev.

9 Mayıs'tan önce ameliyat olmayacak

Aynı haberlere göre, Kremlin kaynakları Putin'in 9 Mayıs'tan önce ameliyat olmayacağını belirtiyor. Zira batı merkezli istihbarat raporlarına göre, Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.

Putin'in yerini kim alabilir?

İngiliz basınına göre, şartlar Putin'i istifaya zorlarsa, onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin. Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor