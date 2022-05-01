Ekrem İmamoğlu'nun kızıyla şampiyonluk sevinci gözyaşları

Trabzonspor'da bir dönem yöneticilik de yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şampiyonluk karşısında gözyaşlarını tutamadığı ve kızına sarıldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlarken kızı Beren ile duygusal anlar yaşadı. Bir dönem Trabzonspor'da yöneticilik de yapan Ekrem İmamoğlu'nun şampiyonluk sevinci gözyaşlarına yansıdı.

Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor’umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon’a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.