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Trabzonspor'un kasasına kaç lira girdi? Şampiyonlar Ligi'ne direk katılabilecek mi?

Trabzonspor'un kasasına kaç lira girdi? Şampiyonlar Ligi'ne direk katılabilecek mi?

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da büyük sevinç yaşanırken, bordo-mavililer tam 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan mı katılacak yoksa play off maçlarına mı çıkacak?.. İşte o sorunun cevabı...

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı ve tarihinin 7. şampiyonluğunu elde etti. 38 yıl sonra mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı elde ederken, Trabzonspor'un 2022/23 sezonundaki Şampiyonlar Ligi yolu da belli oldu.

Şampiyon oldu kasaya para yağıyor!
Tarihi zafer sonrası Trabzonspor, önce Türkiye'de elde ettiği başarılarla kasasını doldurmayı başardı. Öncelikle sezon başında 45 milyon TL katılım payı alan bordo mavili kulüp Şampiyonluk primi olarak da 46 milyon TL alacak.

- Galibiyet başına 2.97 milyon TL verilen Süper Lig’de şimdiye dek 21 galibiyet alan Fırtına 62.37 milyon TL alırken, bu rakam lig sonuna kalan üç maçta kadar artabilecek.

- Trabzonspor 12 beraberliğin karşılığı olarak da 18 milyon TL kazanacak.

- Şampiyonluk başına 4.16 milyon TL özel primin verildiği Süper Lig’de Karadeniz ekibi geçmişte kazandığı 6 şampiyonluğuna karşılık yayıncıdan 24.9 milyon TL alacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa 17.74 milyon dolar alacak
Ve Avrupa... Türkiye, 2022-23 sezonu için Avrupa sıralamasında 13. olduğu için Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi’ne üçüncü ön elemede girecek.

- Bordo mavili takım, gruplara kalırsa minimum 17.74 milyon dolar (263 milyon TL) kazanacak.

Devler Ligi'ne direkt vize yok...
Türkiye'de elde ettiği başarılarla kasasını dolduran bordo-mavililer, yıllardır hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi arenasında da yeniden boy gösterecekler ancak Karadeniz ekibi, Devler Ligi'ne direkt katılamayacak. Türk takımlarının uzun yıllardır Avrupa'da başarı elde edememesi nedeniyle ülke puanı sıralamasında oldukça gerileyen Türkiye, önümüzdeki sezon itibarıyla Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek ve bundan etkilenen ilk şampiyon Trabzonspor olacak.

Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off'tan kalıcak
Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne giriş için tek tur oynayacak. Turnuvaya play-off turundan katılacak olan Bordo-mavililer, 2 Ağustos Salı günü belli olacak rakibiyle ilk maçı 16 veya 17 Ağustos'ta, ikinci maçı ise 23 veya 24 Ağustos'ta oynayacak.

Trabzonspor, 1992-93 sezonunda adı Şampiyonlar Ligi olan turnuvaya yalnızca 2011-12 sezonunda katılmış, Inter, Lille ve CSKA Moskova'nın olduğu grupta 7 puanla 3. olmuştu.

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