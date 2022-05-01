Trabzonspor şampiyonluğa böyle yürüdü! 27 hafta liderliği hiç bırakmadı 419 gün yenilmedi

Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek, rakibinden devraldığı liderliği, 27 hafta bırakmadı ve toplam 29 hafta liderlik koltuğunda oturdu. Ligde bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Altay 1 kez lider oldu. Toplam 20 takımlı ligde 4 takım liderlik sevinci yaşadı.