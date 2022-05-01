Trabzonspor şampiyonluğa böyle yürüdü! 27 hafta liderliği hiç bırakmadı 419 gün yenilmedi
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenerek rakibinden devraldığı liderliği 27 hafta sürdürerek mutlu sona ulaştı. İç sahada 419 gündür yenilmeyen Trabzonspor, 9 puan farkla bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü...
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 77 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligde 29 hafta zirvede kalarak mutlu sona ulaşırken, rakiplerine fazla liderlik şansı tanımadı.
Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek, rakibinden devraldığı liderliği, 27 hafta bırakmadı ve toplam 29 hafta liderlik koltuğunda oturdu. Ligde bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Altay 1 kez lider oldu. Toplam 20 takımlı ligde 4 takım liderlik sevinci yaşadı.
İç sahada 419 gündür yenilmedi
Trabzonspor, Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak, kendi evindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Bordo-mavililer, iç sahada geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 419 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon 18 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Trabzonspor, böylece sahasındaki son 24 karşılaşmada 15 galibiyet, 9 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.