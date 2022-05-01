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Trabzonspor şampiyonluğa böyle yürüdü! 27 hafta liderliği hiç bırakmadı 419 gün yenilmedi

Trabzonspor şampiyonluğa böyle yürüdü! 27 hafta liderliği hiç bırakmadı 419 gün yenilmedi

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenerek rakibinden devraldığı liderliği 27 hafta sürdürerek mutlu sona ulaştı. İç sahada 419 gündür yenilmeyen Trabzonspor, 9 puan farkla bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü...

Trabzonspor şampiyonluğa böyle yürüdü! 27 hafta liderliği hiç bırakmadı 419 gün yenilmedi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 77 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligde 29 hafta zirvede kalarak mutlu sona ulaşırken, rakiplerine fazla liderlik şansı tanımadı.

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Trabzonspor şampiyonluğa böyle yürüdü! 27 hafta liderliği hiç bırakmadı 419 gün yenilmedi

Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek, rakibinden devraldığı liderliği, 27 hafta bırakmadı ve toplam 29 hafta liderlik koltuğunda oturdu. Ligde bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Altay 1 kez lider oldu. Toplam 20 takımlı ligde 4 takım liderlik sevinci yaşadı.

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Trabzonspor şampiyonluğa böyle yürüdü! 27 hafta liderliği hiç bırakmadı 419 gün yenilmedi

İç sahada 419 gündür yenilmedi
Trabzonspor, Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak, kendi evindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Bordo-mavililer, iç sahada geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 419 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

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Trabzonspor şampiyonluğa böyle yürüdü! 27 hafta liderliği hiç bırakmadı 419 gün yenilmedi

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon 18 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Trabzonspor, böylece sahasındaki son 24 karşılaşmada 15 galibiyet, 9 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

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