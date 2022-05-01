Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı Abdullah Avcı! 17. sıradan alıp şampiyon yaptı
TRABZONSPOR Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavililerin geçen yıl 10 Kasım'da anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı, 17. sırada devraldığı takımı bu sezon şampiyonluğa ulaştırdı. 37 sezondur şampiyon olamayan Karadeniz ekibi, Avcı ile 67 haftalık dönemde şampiyonluk ipini göğüsledi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dipten zirveye uzanan bir şampiyonluk öyküsü yazdı.
Antalyaspor ile berabere kalarak puanını 77'ye yükseltip, şampiyonluğu elde eden bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile kötü günleri geride bırakarak şampiyonluk özlemine son verdi.
37 sezondur şampiyon olamayan Karadeniz ekibi, Avcı ile 67 haftalık dönemde şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarına büyük sevinç yaşattı.
Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 67 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.