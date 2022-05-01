BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75
HABER /  DÜNYA
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Arap dünyasında bayram namazı kısıtlamasız bazılarında aşı şartı var

Arap dünyasında bayram namazı kısıtlamasız bazılarında aşı şartı var

Arap ülkelerinin çoğunda bayram namazının bu yıl Kovid-19 kısıtlamaları olmaksızın kılınacağı açıklandı.

Abone ol

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, Libya, Lübnan, Sudan, Tunus ve Umman'dan Ramazan Bayramı namazına ilişkin açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 yasaklarının kaldırılmasının ardından camilerde ve meydanlarda bayram namazının kılınacağı bildirildi.

Kuveyt İslami İşler Bakanlığı, Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı ve Bahreyn Vakıflar İdaresi bayram namazının camilerde ve meydanlarda kılınabileceğini duyurdu.

Mısır Vakıflar Bakanlığı, ülkedeki büyük camilerde bayram namazının kılınmasına izin verirken, BAE'de bayram namazının maske ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kılınması kararlaştırıldı.

Filistin, Irak, Libya, Lübnan ve Sudan'dan yapılan yazılı açıklamalarda da bayram namazının kısıtlama olmaksızın camilerde kılınacağı kaydedildi.

Tunus'ta ise Diyanet İşleri Bakanı İbrahim eş-Şaibi, bayram namazının camilerde kılınacağını açıklayarak, meydanların ilerleyen yıllarda kullanılacağını ifade etti.

Umman'da ise meydanlarda bayram namazı ve kutlamaları yasaklanırken, camilerde namaza katılmak için Kovid-19 aşı şartı getirildi.

Son iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle Arap ülkelerinde bayram namazlarında kısıtlamalar uygulanırken, vaka sayıları ve can kayıplarının azalmasının ardından yasaklar kaldırılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu
Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter CIA direktörüyle fotoğrafını paylaştı
Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter CIA direktörüyle fotoğrafını paylaştı
İstanbul Havalimanı'nda iki yılın ardından rekor kırıldı
İstanbul Havalimanı'nda iki yılın ardından rekor kırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu: Gerçek bir bayram için değişime ihtiyaç var
Kemal Kılıçdaroğlu: Gerçek bir bayram için değişime ihtiyaç var
Salgın nedeniyle iptal edilen düğünün ücreti için mahkemeden flaş karar
Salgın nedeniyle iptal edilen düğünün ücreti için mahkemeden flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu
Başak Cengiz'in ailesi en acı bayramı yaşıyor
Başak Cengiz'in ailesi en acı bayramı yaşıyor
AK Parti'den EYT açıklaması! Elitaş "EYT düzenlemesinde büyük bir sorun ortaya çıkabilir" dedi
AK Parti'den EYT açıklaması! Elitaş "EYT düzenlemesinde büyük bir sorun ortaya çıkabilir" dedi
Şampiyon olan Trabzonspor'un kasasına kaç lira girdi? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne direk katılabilecek mi?
Şampiyon olan Trabzonspor'un kasasına kaç lira girdi? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne direk katılabilecek mi?
Kütahya bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet 2022 namaz nasıl kılınır?
Kütahya bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet 2022 namaz nasıl kılınır?