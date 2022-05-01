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Kemal Kılıçdaroğlu: Gerçek bir bayram için değişime ihtiyaç var

Kemal Kılıçdaroğlu: Gerçek bir bayram için değişime ihtiyaç var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı mesajında, “Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik duygularımla, tüm milletimizin Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
“Sevgi ve dayanışma hissinin kalbimizi doldurduğu, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını hep birlikte idrak ettik. Bayrama kavuşmanın heyecanı yanında, bu Ramazan Bayramında bir başka heyecanımız daha var. Milyonlarca cana mal olan Kovid-19 pandemisini, tüm dünya ile birlikte, yavaş yavaş uğurlamaya hazırlanıyoruz. Ancak pandeminin bize öğrettiklerini asla unutmamalıyız. Dayanışmanın, bir arada olmanın kıymetini öğrendik; 'sosyal devlet' anlayışının ise, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Sosyal devlet ilkesi, halkın büyük çoğunluğunun yoksulluğa mahkum edildiği ülkemizde, hayati bir konudur.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, ülke nüfusunun ezici bir çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında gelir elde ettiği, milyonların enerji yoksunluğu yaşadığı ülkemizde bu yokluk ve yoksulluk asla kader değildir. Türkiye’de gerçek anlamda bir bayram yaşanması için, büyük bir değişime, büyük bir silkinmeye, işinin ehli insanların görev başına gelmesine ihtiyaç var. Ramazan ayı boyunca belediyelerimiz aracılığıyla, ihtiyaç sahibi her vatandaşımıza uzattığımız el, iktidarımızda yapacaklarımızın da teminatıdır. Bu güzel ülkede yoksulluğu bitirmek, tükenen adalet ve hakkaniyeti yeniden tesis etmek ve elbette cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak temel hedefimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizi, Covid-19 mücadelesinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik duygularımla, tüm milletimizin Ramazan Bayramını kutluyorum.”

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