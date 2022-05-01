BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

CHP'li Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Gönlümüzden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'li Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Gönlümüzden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı için gönüllerinden geçen adayın Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kaydetti.

Abone ol

CHP Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Özel, burada partililere seslendi. Özel, partililerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Millet İttifakı'nın gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalara değinen Özel, şöyle konuştu:

"Biz adayımızı önümdeki süreçte uzlaşı ile ve Türkiye'yi bu cendereden kurtaracak, her türlü mutabakatı sağlayarak belirleyeceğiz ve ilan edeceğiz. Bizim ilan ettiğimiz aday Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Burası Cumhuriyet Halk Partisi, burası baba ocağı.

Bizim gönlümüzden geçen aday, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Bu süreçte eğer Sayın Genel Başkanımız arzu ederse, anketlerin sonuçları bu seçimi kazandığımızı gösterirse ve kendisinin hassasiyet duyduğu 6’lı mutabakat masası ortak adaylıkta genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa bundan en çok Cumhuriyet Halk Partililer memnun olur, Türkiye de fayda görür."

Bayramlaşma törenine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın da aralarında olduğu partililer katıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonlarca emekli bekliyor! Bomba detaylar var en düşük aylık kaç TL olacak?
Foto Galeri Milyonlarca emekli bekliyor! Bomba detaylar var en düşük aylık kaç TL olacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Salgın nedeniyle iptal edilen düğünün ücreti için mahkemeden flaş karar
Salgın nedeniyle iptal edilen düğünün ücreti için mahkemeden flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu
AK Parti'den EYT açıklaması! Elitaş "EYT düzenlemesinde büyük bir sorun ortaya çıkabilir" dedi
AK Parti'den EYT açıklaması! Elitaş "EYT düzenlemesinde büyük bir sorun ortaya çıkabilir" dedi
Şampiyon olan Trabzonspor'un kasasına kaç lira girdi? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne direk katılabilecek mi?
Şampiyon olan Trabzonspor'un kasasına kaç lira girdi? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne direk katılabilecek mi?
Konya bayram namazı saati kaçta kılınacak 2022 bayram namazı farz mı Diyanet
Konya bayram namazı saati kaçta kılınacak 2022 bayram namazı farz mı Diyanet
Afyon bayram namazı ne zaman kılınacak 2022 Diyanet bayram namaz vakti
Afyon bayram namazı ne zaman kılınacak 2022 Diyanet bayram namaz vakti
Vali duyurdu! Bir ilde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı "Hep bugünü bekledik"
Vali duyurdu! Bir ilde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı "Hep bugünü bekledik"
Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak 2022 Diyanet namaz saatleri
Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak 2022 Diyanet namaz saatleri
Denizli bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet bayram namazı nasıl kılınır?
Denizli bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet bayram namazı nasıl kılınır?
İstanbul'un enflasyonu açıklandı yüzde 80'e dayandı
İstanbul'un enflasyonu açıklandı yüzde 80'e dayandı