BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75
HABER /  GÜNCEL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs mesajında asgari ücrete en yüksek zammın yapıldığını söyleyerek "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söyledi; Türkiye’nin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.

Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik; bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik.

Kalkınmayı toplumun tüm unsurlarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimiz inancıyla toplumumuzun büyük bir kesimini oluşturan işçi kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk.

Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen güce inanıyor, adımlarımızı onların menfaatleri doğrultusunda atıyoruz.

Bu doğrultuda işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık.

Koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde de çalışma hayatının kesintiye uğramaması için işçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarının korunması için birçok tedbiri ve desteği hayata geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa sürecimizde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum.

İlgili Haberler
Asgari ücrete ikinci zamla ilgili çağrı yaptı tarihi işaret etti 1 Mayıs'ta ne müjde verecek? Asgari ücret artık açlık sınırının 1000 lira altında kaldı! Türk İş açıkladı Süt ve et zamları şok etti Asgari ücrete ek zam! Bu kez TÜSİAD Başkanı Orhan Turan istedi! 'Yapılması gereken yapılmalı' Bakan Vedat Bilgin'den işçi, memur ve emekliler için müjde: Asgari ücret aşınmış olabilir
BU FOTO GALERİYE BAKIN
1 Mayıs yine olaylı! Yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale İstanbul Valiliği duyurdu 164 gözaltı var
Foto Galeri 1 Mayıs yine olaylı! Yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale İstanbul Valiliği duyurdu 164 gözaltı var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Başak Cengiz'in ailesi en acı bayramı yaşıyor
Başak Cengiz'in ailesi en acı bayramı yaşıyor
AK Parti'den EYT açıklaması! Elitaş "EYT düzenlemesinde büyük bir sorun ortaya çıkabilir" dedi
AK Parti'den EYT açıklaması! Elitaş "EYT düzenlemesinde büyük bir sorun ortaya çıkabilir" dedi
Kütahya bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet 2022 namaz nasıl kılınır?
Kütahya bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet 2022 namaz nasıl kılınır?
Konya bayram namazı saati kaçta kılınacak 2022 bayram namazı farz mı Diyanet
Konya bayram namazı saati kaçta kılınacak 2022 bayram namazı farz mı Diyanet
Vali duyurdu! Bir ilde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı "Hep bugünü bekledik"
Vali duyurdu! Bir ilde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı "Hep bugünü bekledik"
Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak 2022 Diyanet namaz saatleri
Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak 2022 Diyanet namaz saatleri
Denizli bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet bayram namazı nasıl kılınır?
Denizli bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet bayram namazı nasıl kılınır?
İstanbul'un enflasyonu açıklandı yüzde 80'e dayandı
İstanbul'un enflasyonu açıklandı yüzde 80'e dayandı
Müzik dünyasının acı kaybı! Naomi Judd hayatını kaybetti
Müzik dünyasının acı kaybı! Naomi Judd hayatını kaybetti
Aydın bayram namazı saatleri kaçta 2022 Diyanet namaz saatleri
Aydın bayram namazı saatleri kaçta 2022 Diyanet namaz saatleri