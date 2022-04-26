Asgari ücrete ek zam! Bu kez TÜSİAD Başkanı Orhan Turan istedi! 'Yapılması gereken yapılmalı'

Bazı şirketler ücretlere düzenleme yaptı

"Bazı şirketler geçen sene Ağustos Eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum."