Asgari ücrete ek zam! Bu kez TÜSİAD Başkanı Orhan Turan istedi! 'Yapılması gereken yapılmalı'
ASGARİ ücret zamlar ve enflasyon karşısında 3 ayda erirken ek zam bekleyeler, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peş peşe açıklamalarıyla hayal kırıklığına uğramıştı. TÜSİAD Başkanı ise Asgari ücrete zam yapılması için kapıyı sonuna kadar araladı.
2022 asgari ücret zammı ilk 3-4 ayda enflasyon ve zamlar karşısında adeta yok olup gitti. İşçi kesimi ve sendikalar asgari ücrete Haziran'da ek zam yapılmasını isterken, iktidardan son dakika açıklamalarıyla ek zam beklentileri tam bitmişti ki TÜSİAD devreye girdi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turgut, asgari ücrete ek zam tartışmasını yeniden başlattı.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, asgari ücrete ek zamlarla ilgili, "Çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı." ifadesini kullandı.
Bloomberg HT programına katılan TÜSİAD Başkanı Turan, son dönemde tartışmaya açılan asgari ücret artışı konusunu değerlendirdi. Turan, şöyle konuştu: "Gençlerin hayallerini hayata geçirecekleri ortam oluşturmalıyız. Türkiye yetenek havuzunu kaybetmemeli."
Bazı şirketler ücretlere düzenleme yaptı
"Bazı şirketler geçen sene Ağustos Eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum."