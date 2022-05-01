1 Mayıs yine olaylı! Yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale İstanbul Valiliği duyurdu 164 gözaltı var
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde pek çok noktada polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş'ta Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Tarlabaşı'nda pankart asmak isteyenler gözaltına alındı. İstanbul Valiliği 164 kişinin gözaltına alındığını duyurdu
1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü yine olaylı başladı. İki yıldır pandemi nedeniyle eski törenlerin yapılamadığı 1 Mayıs'a bu yıl yeniden ilgi var.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında izinsiz gösteri yapmak isteyen 164 kişi gözaltına alındığını duyurdu
Valilikten yapılan açıklamada "İstanbul’da “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” kapsamında bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, Valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir.
Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 şahıs yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır" denildi.
Taksim Tarlabaşı'nda bir binaya pankart asan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.