1 Mayıs yine olaylı! Yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale İstanbul Valiliği duyurdu 164 gözaltı var

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 şahıs yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır" denildi.