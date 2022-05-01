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Vali duyurdu! Bir ilde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı "Hep bugünü bekledik"

Vali duyurdu! Bir ilde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı "Hep bugünü bekledik"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki vaka sayısının sıfırlandığını duyurdu. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş." dedi.

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Osmaniye'de vaka sayısı sıfırlandı. Vali Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün koronavirüs vakamız 'sıfır'. Tebrikler Osmaniyem. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

 30 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 772 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

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