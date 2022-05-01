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Teşvikiye Muhtarlığı yüksek elektrik faturası paylaşımını sildi! Valilik açıklama yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Teşvikiye Muhtarlığı yüksek elektrik faturası paylaşımını sildi! Valilik açıklama yaptı

Teşvikiye Muhtarlığı, Teşvikiye Camisi’nin elektriğinin yüksek fatura nedeniyle kesik olduğunu paylaştı. Daha sonra bu paylaşımı silerek, "Teşvikiye Camisi'nin elektrikleri mevcuttur. Kesik olan tuvaletlerdir. Yanlış anlaşılma olmuşsa özür dileriz” ifadelerine yer verdi. İstanbul Valiliği ise, "Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi. Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır" açıklamasında bulundu.

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 İstanbul Valiliği, Teşvikiye Camisi'nin elektriklerinin kesildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi. Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır. Muhtarımız da konu ile ilgili özür diledi, gerekli açıklamayı yaptı." ifadesi kullanıldı.

Teşvikiye Mahalle Muhtarlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Teşvikiye Camisi'nin elektrikleri mevcuttur. Kesik olan tuvaletlerdir. Yanlış anlaşılma olmuşsa özür dileriz." denildi.

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