Ramazan Bayramı 2. el oto piyasasını hareketlendirdi fiyatlar yükseldi

Ramazan Bayramı öncesi 2. el otomotiv piyasasında hareketlilik yaşanırken, artan talebin fiyatları yükselttiği belirtiliyor.

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Ramazan Bayramı öncesi birçok sektörde olduğu gibi 2. el otomotivde de hareketlilik yaşanıyor. Sektör temsilcileri, söz konusu hareketliliğin bayramlar öncesi ortaya çıkan mobilite ihtiyacından kaynaklandığını belirtiyor.

Otokoç Otomotiv İkinci El ve Filo Operasyonları Direktörü Birkan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının 2022 yılında en yüksek işlem hacmine ulaşılan 2. el pazarı sonuçları ile kapandığını bildirdi.

Martta 762 bin seviyesinde 2. el işlemi gerçekleştiğini aktaran Çalışkan, "Bu ivme nisanda da devam ederken, talebin yüksek olduğu bir ay ile karşı karşıyayız. Beklenen pazar koşullarında ramazan ayı dönemi genellikle piyasadaki hareketliliğin azaldığı günlerdir. Bu durum, ayın ilk dönemlerinde etkisini bir miktar hissettirmekle birlikte bayram döneminde kullanıcıların bireysel mobilite ihtiyaçları da gün yüzüne çıkmış oldu. Bu nedenle talep iyi bir seviyede devam ediyor." diye konuştu.

İçinde bulunulan dönemde bireysel mobilite ihtiyacının ötesinde 2. el aracın, tüketici açısından bir yatırım argümanı niteliği de taşıdığını kaydeden Çalışkan, bunun da talebin artmasına etki eden sebeplerden biri olduğunu söyledi.

2. el fiyatlarında yüzde 11'lik artış

Çalışkan, 2. el fiyatlarının kendi içerisindeki dinamiklerin dışında, daha çok sıfır araçlara bağlı olarak şekillendiğini söyledi. Özellikle ocak ayından bugüne bakıldığında sıfır araç fiyatlarına bağlı olarak 2. el fiyatlarında yüzde 11'lik artış gözlemlediklerini aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de bunun nasıl seyredeceğini anlamak için sıfır araç fiyatlarındaki değişim ile ilgili öngörülere bakmak önemli bir argüman olacaktır. Hem ülkemizde hem yurt dışında üretilen araçların fiyatları tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyonun etkisiyle artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Avrupa'da yüzde 7,8 olarak açıklanmış olan enflasyon, kaynağındaki üretim maliyetlerinin artması sebebiyle sıfır araç fiyatlarındaki artışı da beraberinde getirmekte. Doğal olarak da artan sıfır araç fiyatları karşısında 2. el araç fiyatının da önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceği öngörüsündeyiz."

"Anadolu’nun diğer illerinde de hatırı sayılır bir canlılık oluştu"

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür de 2. el otomotiv pazarında bayram hareketliliğinin yüzleri güldürdüğünü ifade ederek, "Özellikle İstanbul'da Türkiye geneline göre son iki haftadır ölçülebilir bir hareketlilik tespit edilirken, Anadolu'nun diğer illerinde de hatırı sayılır bir canlılık oluştu." dedi.

Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 daha fazla 2. el araç satışı gerçekleşeceğini aktaran Ülgür, "2022 yılı geneline baktığımızda ise durgun geçtiğini belirttiğimiz ilk 3 aya rağmen toplamda son 4 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik artış söz konusu olacak. 2022'de 2. el pazarında iyi bir nisan yaşıyoruz. Bayram sonrası mayıs ayı çok daha hareketli geçecek. Bu hareketlilik umut verici." değerlendirmesinde bulundu.

Ülgür, bayram sonrası ve yılın kalan ayları için fiyat artışları beklentisi ile 2. el firmalarının stok yapılarını güçlendirdiğini ve fiyat artışlarının devam etmesinin beklendiğini kaydetti.