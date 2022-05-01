Sanat dünyasının acı kaybı! Tahsin Lale vefat etti

Birçok televizyon dizisinde ve sinema filminde rol alan, oyuncu ve yazar Tahsin Lale 50 yaşında hayatını kaybetti.

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Televizyon dizilerinin ve sinema filmlerinin sevilen oyuncusu Tahsin Lale 50 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Tahsin Lale'nin ani vefatı sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.





Tahsin Lale kimdir?

Aynı zamanda kitap yazarı olan Tahsin Lale, 2 Nisan 1972 yılında Ağrı'da memur bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1974 yılında Konya'ya gelen Lale, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra yine Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi'nde Turizm-Otelcilik Bölümünden mezun olmuştur.



Selçuk Üniversitesi'ne devam ettiği dönemde, Konya Devlet Tiyatroları'ndan 1991-1993 yılları arasında Tiyatro Oyunculuğu alanında eğitim almıştı. Çalışma hayatına ise üniversitede okuduğu dönemde önce Ankara'da faaliyet gösteren bir prodüksiyon şirketine kamera asistanı olarak başlamıştır. 2003 yılında İstanbul'a yerleşen Tahsin Lale, çeşitli TV ve prodüksiyon şirketlerinde kameraman, görüntü yönetmeni ve yönetmen olarak görev almıştır. Çalışma hayatı boyunca asla tiyatrodan vazgeçmeyen yazar, özel tiyatrolarda oyunculuk kariyerini de sürdürmüştür.