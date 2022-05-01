Kemal Kılıçdaroğlu'na 'aday mısınız' diye soruldu! 6 lider isimde anlaşamazsa ne olacak?

CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı "Ya bana katılın, ya yolumdan çekilin" çıkışı 'adalığını ilan etti" diye okunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?" diye soruydu. Kılıçdaroğlu net cevap veremezken, "Ya 6 lider cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşamazsa" sorusuna net cevap verdi...

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CHP grup toplantısında yaptığı "Ya bana katılın, ya yolumdan çekilin" çıkışıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiği yorumları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayır bu bir adaylık açıklaması değil, bu bir manifesto. Gerçekten büyük bir samimiyetle söylüyorum, kararı 6'lı masa olarak beraber alacağız, bir kişinin çıkıp 'ben adayım' demesi asla doğru değil." dedi. Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması

-Siz “eğer ittifak beni cumhurbaşkanı adayı gösterirse kabul ederim” sözünü ilk olarak bana verdiğiniz röportajda söylemiştiniz. Şimdi soruyorum, yukarıdaki sözünüzle gerçekten adaylığı mı kastettiniz?

Bu çok kısa, içi dolu dolu bir manifesto. Bu manifestonun tarihsel değeri var, aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da gösteriyor ve bu manifesto aynı zamanda sağduyulu bütün insanların hangi partiden olursa olsun göreve davet edilmesi manifestosudur. Bütün vatandaşlarımızın bana katılmalarını istiyorum çünkü bana katıldıkları zaman şunu söylüyorum; onlara daha güzel, herkesin iş güç sahibi olduğu, daha uygar, itibarı olan, demokrasisi gelişmiş bir Türkiye, 5'li çetelere çalışan değil kendi halkına hizmet eden bir iktidar vaat ediyoruz. Bana katılmayacaksanız yolumuzdan çekilin çünkü biz iktidara yürüyoruz.

Bir kişinin çıkıp “ben adayım” demesi asla doğru değil!

-Yani bu öyle net bir adaylık açıklaması falan değil.

Hayır bu bir adaylık açıklaması değil, bu bir manifesto.

-Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da kesin kararlısınız.

Gerçekten büyük bir samimiyetle söylüyorum, kararı 6'lı masa olarak beraber alacağız, bir kişinin çıkıp “ben adayım” demesi asla doğru değil. Son yayınladığımız bildiride cumhurbaşkanı adayının niteliklerini saydık, bu niteliklere sahip olan birini seçeceğiz. 6 liderin tarihsel bir sorumluluğu var, hiçbirimiz kendi partimizin gözüyle olaylara bakmıyoruz, hepimiz ortak olarak Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz.

"Anlaşacağız, mutlaka anlaşacağız"

-Diyelim ki 6 kişi cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşamadı. O zaman ne olacak?

Anlaşacağız, mutlaka anlaşacağız.