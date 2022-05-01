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Emekli maaşlarına ek zam müjdesi! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bugün açıklayacak

Emekli maaşlarına ek zam müjdesi! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bugün açıklayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları için 1 Mayıs müjdesini bugün açıklayacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki formüller...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları için 1 Mayıs'ta müjde vereceğini açıklamıştı. Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Emekli maaşları için hangi formüller var?
Artış konusunda Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenleme olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" demişti.

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3.500 lira ile 4.000 lira arasında bir rakama ulaşması bekleniyor.

Ocak ayında en düşük emekli maaşı yüzde 66 arttı
Seyyanen bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmayacağı belirtiliyor. Ocak ayında gelen yüzde 66'lık zam sonrası en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükselmişti.

Sosyal refah artışı için yeni düzenleme
Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi geçtiğimiz dönem Meclis'ten geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi. Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

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