AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken paylaşım: Şampiyon olan tebrik edilmelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çelik, paylaşımında “Spor dostluk içinde rekabettir. Şampiyon olan tebrik edilmelidir. Mücadele eden tüm takımlar takdir edilmelidir” ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası pek çok kentten gerginlik haberleri peş peşe geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve “Spor dostluk içinde rekabettir." diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete başvurmamalıdır. Hakaret ve şiddet ile sportmenlik bir arada olmaz. Şampiyon olan tebrik edilmelidir. Mücadele eden tüm takımlar takdir edilmelidir"