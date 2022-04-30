Trabzon sokaklarında şampiyonluk coşkusu yaşanıyor! Kent bordo maviye boyandı
Spor Toto Süper Lig’de uzun süredir liderliğini koruyan Trabzonspor ligin 35. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip, saat 20.30’da başlayacak karşılaşmada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Uzun yıllardır şampiyonluğu bekleyen Trabzonsporlu taraftarlar ise Atatürk Alanı’nda toplanarak şampiyonluk kutlamalarına erkenden başladı.
Bordo-mavili taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na gelmeye başladı. Formalarını giyen binlerce taraftar, takımları lehine tezahürat yaptı.
Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarını ve atkılarını sallayarak şampiyonluk sloganları attı.
Bordo-mavili taraftarlar, coşkularını zaman zaman davul çalarak ve marşlar söyleyerek gösterdi.
Taraftarların maçı izleyebilmeleri için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Avni Aker Millet Bahçesi'ne de dev ekranlar kuruldu.