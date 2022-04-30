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Trabzon sokaklarında şampiyonluk coşkusu yaşanıyor! Kent bordo maviye boyandı

Trabzon sokaklarında şampiyonluk coşkusu yaşanıyor! Kent bordo maviye boyandı

Spor Toto Süper Lig’de uzun süredir liderliğini koruyan Trabzonspor ligin 35. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip, saat 20.30’da başlayacak karşılaşmada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzon sokaklarında şampiyonluk coşkusu yaşanıyor! Kent bordo maviye boyandı

Uzun yıllardır şampiyonluğu bekleyen Trabzonsporlu taraftarlar ise Atatürk Alanı’nda toplanarak şampiyonluk kutlamalarına erkenden başladı.

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Trabzon sokaklarında şampiyonluk coşkusu yaşanıyor! Kent bordo maviye boyandı

Bordo-mavili taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na gelmeye başladı. Formalarını giyen binlerce taraftar, takımları lehine tezahürat yaptı.

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Trabzon sokaklarında şampiyonluk coşkusu yaşanıyor! Kent bordo maviye boyandı

Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarını ve atkılarını sallayarak şampiyonluk sloganları attı.

Bordo-mavili taraftarlar, coşkularını zaman zaman davul çalarak ve marşlar söyleyerek gösterdi.

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Trabzon sokaklarında şampiyonluk coşkusu yaşanıyor! Kent bordo maviye boyandı

Taraftarların maçı izleyebilmeleri için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Avni Aker Millet Bahçesi'ne de dev ekranlar kuruldu.

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