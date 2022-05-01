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BOTAŞ yeni tabloyu yayımladı! İşte doğal gazda mayıs tarifesi

BOTAŞ yeni tabloyu yayımladı! İşte doğal gazda mayıs tarifesi

Doğal gazda mayıs ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 9 bin 450 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı da sabit kalarak 10 bin 750 olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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