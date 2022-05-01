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Dövizle askerlikte yeni kur ayarı Yoklama kaçağı milletvekiline de askerlik ertelemesi

Dövizle askerlikte yeni kur ayarı Yoklama kaçağı milletvekiline de askerlik ertelemesi

Millî Savunma Bakanlığı, Asker Alma Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Dövizle askerlikte güncel kur hesaplanacak.

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Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, milletvekili seçilenlerden askerlik hizmetini yapmamış olanların, üyelikleri devam ettiği sürece yoklama kaçağı veya bakaya olsalar dahi her türlü askerlik işlemleri ertelenecek.

Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden yararlanmak isteyenlerin başvuruları kabul edilecek. Bedelli askerliğe müracaat ettiği yılın son başvuru tarihinden sonra vazgeçenlere ise yeni bir başvuru hakkı verilmeyecek.

Ayrıca, kurada çıkmayanların da yeni bir başvuru hakkı olmayacak. Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, güncel kur üzerinden hesaplanacak. Buna göre, dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen avro alış kuruna göre belirlenecek. Mevcut düzenlemede ise yılın ilk günü tespit edilen kur esas alınıyordu.

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