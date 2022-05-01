Ekrem İmamoğlu'dan skandal Trabzonspor paylaşımı! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 şampiyonu bitime 3 hafta kala Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki skandal hata büyük tepki çekti. İmamoğlu, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in fotoğrafını paylaştı.

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Süper Lig'de 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor oldu. Ligde 9. haftadan itibaren liderlik koltuğunda oturan bordo-mavili ekip, 35. haftada mutlu sona ulaştı. Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise büyük tepki çekti.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaştı. Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına tepki yağdı...