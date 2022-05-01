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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu

Trabzonspor'un 38 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi. Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Bordo Mavililer, Süper Lig'de bitime 3 hafta kala zaferini ilan etti.

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Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor, 29 hafta zirvede kalarak mutlu sona ulaştı.

Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği, 27 hafta bırakmadı ve toplam 29 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

Bordo-mavili takım, ligin 35. haftası geride kalırken 29 hafta liderlik koltuğunda yer alarak rakiplerine bu fırsatı fazla vermedi.

Ligde bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Altay da 1 kez liderlik yaşadı. Toplam 20 takımlı ligde 4 takım liderlik sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu elde ederek Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

Böylelikle ligde 4 kez şampiyonluk son 3 hafta kala belirlenmiş oldu.

Anadolu'dan 11 sezon sonra şampiyon çıktı

Trabzonspor'un sezonu şampiyon tamamlamasıyla 11 sezon aradan sonra İstanbul takımları dışında bir Anadolu takımı şampiyonluğu elde etti.

En son 2009-2010 sezonunda Bursaspor'un şampiyon olmasının ardından söz konusu dönemde Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Medipol Başakşehir ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

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