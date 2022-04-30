Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tek adam' tepkisi: Hayalini anlatıyormuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı iftar programında açıklamalarda bulundu. "Teşkilatlarımızın tüm faaliyetleri sayesinde milletimizin salgın nedeniyle bizi özlediğini gördük" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ivmeyi kesintisiz devam ettirerek, Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize durmadan ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'tek adam' tepkisi göstererek, "Bugüne kadar sergilediği tavrın yalan olduğu ortaya çıktı. Hani bu zat yıllardır 'tek adam' diyordu ya, kendi hayalini anlatıyormuş" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pazartesi günü hep birlikte Ramazan Bayramı'nın zevkini yaşayacağız. Sizlerin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bugünkü programımız, tüm teşkilatlarımızla bayramlaşmamıza vesile olmaktadır. Ülkemizin tüm illerindeki teşkilatlarına teşekkür ediyorum.

"2023 hedeflerine ulaşana kadar çalışacağız"

Teşkilatlarımızın tüm faaliyetleri sayesinde milletimizin salgın nedeniyle bizi özlediğini gördük. İnşallah bu ivmeyi kesintisiz devam ettirerek, Cumhur ittifakı olarak 2023 hedefimize durmadan ulaşacağız. Unutmayınız ki AK Parti'de görev üstlenmek demek mevki sahibi olmak değildir. Milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi güçlendirmek, mağdurların yanında olmak için gece gündüz çalışmak demektir. Hangi dünyevi makam böyle samimi bir duanın verdiği çalışma azmini sağlayabilir. Seçimlerdeki başarımızı gece gündüz çalışarak ulaşımdan enerjiye her alanda kazandırdığımız eserlere borçluyuz. Hamd ediyorum şu anda bu Iftar sofrasında 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiş durumda.

"İstanbul'un kaderini biz değiştirdik"

Bunun için günün her saati milletimizle birlikte olmalıyız. İstanbul'da 1994'te yaktığımız meşaleyle bu şehrin kaderini biz değiştirdik.

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle aydınlığı tüm Türkiye'ye yaydık. Türkiye geliştikçe tüm bölgemizin dikkatini toplamaya başladı. Pek çok ülkede Türkiye'nin yerini haritada gösteremiyordu. Bugün başarılarını duymayan az kişiye rastlayabilirsiniz. Cumhuriyetimizin 1923'ten 2023'e kadar ki belirleyicisi biz olduk.

Kılıçdaroğlu'na elektrik tepkisi: Millet bunları yutmuyor

2053'ü 2071'i de biz şekillendireceğiz. Yıllarca ülkeyi dar bir alana hapsettiler. AK Parti tüm bu planları bozuyor. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla ana kadememizle gurur duyuyoruz. Biz bu kararlılıkla 'yapılamaz' denilen ne varsa başardık. AK Parti olarak milletimizin hak ettiği refah önünde hangi engeller varsa yıktık. Geçmişte terör örgütlerinin vesayet odaklarının cirit attığı Türkiye, bugün en güvenli ülkeler arasına girdi. Bay Kemal'in dediğine bakmayın, o karanlık bir Türkiye yaşıyordu, şimdi zihinsel karanlık yaşan Bay Kemal zannediyor ki millet yutacak. Millet bunları yutmuyor. Bay Kemal artık akıllı sayaçların çalıştığı bir Türkiye olduğunu bilmiyor, kimin karanlıkta olduğunda da bir haber. İnşallah bayramdan itibaren kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğini daha ileriye taşıyacağız. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Ülkemizin bugünkü sorunlarını da çözeceğimizi söylüyoruz.

"Bay Kemal baklayı ağzından çıkardı"

Biz ekonomi sisteminin yeniden yapılandığı bu dönemde Büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Bay Kemal grup toplantısında baklayı ağzından çıkardı; 'Bana katılın ya da çekilin' dedi. Bu zatın bugüne kadar sergilediği tavrın yalan olduğu ortaya çıktı. Hani bu zat yıllardır 'tek adam' diyordu ya, kendi hayalini anlatıyormuş, kendi ortakları düşünsün artık. İkinci mesajı Kılıçdaroğlu kavga için geldiğini söyledi. Bunlar tek parti döneminde milletimizin kültürüyle kavga etmiştir. Bunlar, AK Partinin iktidarı boyunca atılan demokratik adımlara karşı çıkarak milletle kavga etmiştir. Herkes kendine yakışanı kalbinde yaşattığını yapar. Biz milletimizi hayat pahalılığına karşı korumak için uğraşıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden uzak tutmak için uğraşıyoruz. Bir haftada Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Başkanı Zelenski ve BM Genel Sekreteri ile görüşmeler yaparak, barışı nasıl sağlayacağız onun derdindeyiz.

"Bunların tek derdi Gezi'yi savunmak"

Bunların tek derdi ise Gezi'yi savunmak. Bunlar Gezici. Bunların yeşil diye bir anlayışı yok. Bu bizim anlayışımız. Gerçek çevreci biziz. Antalya, Muğla yangınlarında gördük. Bunların tavırlarını gördük. CHP belediyelerinin dikili ağaçları var mı? Yok. Bunların tek derdi, 15 Temmuz'un faili FETÖ'cüleri devlete doldurmak. PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyeye doldurmanın peşinde. Bunların da hesabını soracağız. Bunların tek derdi Avrupa'ya, Amerika'ya şirin gözükmek için yabancı büyükelçilerden aldıkları talimatları yerine getirmek.

Almanya'da büyükelçimizi dışişlerine çağırıyorlar. Türkiye'nin Soros'u olan Osman Kavala için. Biz anında onların büyükelçisini de dışişleri bakanlığımıza çağırdık. Anında hesabını sorduk. Bunların derdi, sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak.

Buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Yaşadığımız her vesayet tuzağının gerisinde bu oyunun izlerini görebilirsiniz. Bu oyunu 20 yılda nasıl bozduysak 2023'te de bir kez daha bozacağız.

Hiçbir güç büyük Türkiye'ye engel olamayacak. Yolunuz bahtınız açık olsun. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.