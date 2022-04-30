Metaverse evreninde yeni gelişme! Artık 'öpüşmek' de mümkün!

Yeni bir sanal gerçeklik başlığı, kullanıcıların dudaklarına, dişlerine ve dillerine hisler gönderebilecek. Bu yeni gelişmeyle beraber metaverse evreninin sadece görme ve işitmeye yönelik bir dünya olmaktan da çıkması bekleniyor.

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Pennsylvania’daki bilim insanları, dudaklara, dişlere ve dile duyumlar göndererek metaverse dünyada birini öpmeyi mümkün kılan yeni bir teknoloji ortaya çıkardılar. Bilim insanları, bir sanal gerçeklik (VR) kulaklığını dokunsal teknolojiyle donatarak değiştirdiler. Yeni teknolojiyle; titreşimler ve hareketler uygulanarak dokunma simüle ediliyor. Ultrason enerjisini ağzın farklı bölgelerine yönlendiren VR kulaklığının alt kısmına entegre edilmiş ince bir dizi dönüştürücü kullanılıyor. Teknoloji, öpüşme hissinin yanı sıra sanal bir su çeşmesinden su içmek veya sigaradan bir nefes çekmek için de kullanılabilir.



Uyarlanmış bir Oculus Quest 2 olan prototip kulaklık, Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geliştirildi. Araştırmacılar, “Önemli olan, tüm bileşenlerin kulaklığa entegre olması, kullanıcının ek bir aksesuar takmasına gerek olmaması” diye belirtiyor. Teknoloji; örneğin, metaverse’de veya genel olarak VR’de bir korku oyunu oynarken, dudaklarda gezinen bir örümcek ağı hissini uyarmak için kullanılabilir.







Sesli olarak sohbet edebilecekler

1992 distopik romanı Snow Crash’te ortaya çıkan metaverse terimi, fiziksel ve dijitalin birleştiği alanları tanımlamak için kullanılıyor. 2004 yılında Harvard Üniversitesi’ndeki yurt odasında Facebook’un kurucularından olan Mark Zuckerberg ise, metaverse’ü bedenlenmiş bir internet olarak tanımladı. Yıllar içinde, Facebook kullanıcıları platformu telefonlarında veya bilgisayarlarında değil, bir VR kulaklığı takarak kullanabilecekler. Bir cihazın ekranını kaydırmak yerine, sanal ortak bir alanda Facebook’tan arkadaşıyla buluşabilecek ve birbirlerinin avatarlarıyla sesli olarak sohbet edebilecekler.