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Pençe Kilit'te bir şehit Samsun'da baba ocağına ateş düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pençe Kilit'te bir şehit Samsun'da baba ocağına ateş düştü

P. Söz. Er Nurettin Uzun, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan'da yaralandıktan sonra bugün şehit düştü.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan’da teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Samsunlu P. Söz. Er Nurettin Uzun, hastanede gördüğü tedaviye rağmen bugün şehit düştü. 4 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Uzun’un bu yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan tarihinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Samsunlu kahraman evladımız P. Söz. Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü hastanede bugün şehadete erişmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim” dedi.

Çarşamba doğumlu şehidin Kabaceviz Mahallesi’deki baba ocağına da Türk bayrağı asılırken, şehidin annesi Asiye Uzun ve babası Lütfü Uzun’un da Ankara’da hastanede olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada haber böyle duyuruldu:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Nurettin Uzun tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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