Rus devlet televizyonu yayınladı! İşte Berlin, Londra ve Paris'i vuracak nükleer saldırının haritası

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş 2 ayı geride bıraktı. İStediğini bir türlü elde edemeyen Rusya lideri Putin'in her an nükleer silaha başvurabileceği iddiaları konuşulurken, Rus devlet televizyonundan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Kanal, Moskova'nın nükleer saldırı haritasını yayınlandı. İşte dünyayı ayağa kaldıran o görüntüler...

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Batı dünyası ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor. Rusya'dan gelen görüntüler ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Rus devlet televizyonu Moskova'nın nükleer saldırı haritasını yayınlandı. Putin'in Avrupa'daki üç başkente nükleer saldırı başlattığı bir senaryoyu simule eden görüntülerde İngiliz, Fransız ve Alman başkentleri hedef alındı.

'202 saniyede haritadan siliniyorlar'

Canlı yayında Moskova'nın nükleer saldırı haritasını yayınlayan gazeteciler böyle bir durumda Londra, Paris ve Berlin'in 202 saniye içerisinde haritan silineceğini belirtti. Rus gazeteciler böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda hedef alınan kentlerde hayatta kalan kimsenin olmayacağının da altını çizdi.

Bir Sarmat füzesi İngiltere'yi haritadan siler

“60 Dakika” isimli televizyon programında Rusya’dan fırlatılacak nükleer füzelerin birkaç saniye içinde Avrupa’nın başkentlerine ulaşabileceği dile getirildi. Programda konuşan sağcı siyasetçi Aleksey Zhuravlyov, “Bir Sarmat füzesi gönderirsek Britanya Adaları diye bir şey kalmaz” dedi.

Eğer savaş bu noktaya gelirse kimse sağ kalamaz

Programa konuk olan bir siyasetçi ise Avrupa’nın da nükleer silah ile karşılık verebileceğini söylerken, “Eğer savaş bu noktaya gelirse kimse sağ kalamaz” dedi. Bu açıklamanın üzerine Zhuravlyov, “Her şeye sıfırdan başlarız. Onlar bizi devlet terörü yapmakla suçluyor” dedi.

Berlin 106 saniye, Paris 200 saniye, Londra 202 saniye

Televizyonda yayınlanan haritada Rusya’nın Kaliningrad bölgesinden gönderilmesi durumunda füzelerin Berlin’e 106 saniyede, Paris’e 200 saniyede ve Londra’ya 202 saniyede ulaşabileceği belirtildi.

Putin sonbahar'ı işaret etmişti Bir süre önce Putin, ülkesinde geliştirilen hipersonik füzelerin bütün modern savunma sistemlerini alt edebileceğini söylemiş ve sonbahara doğru Birleşik Krallık’ı vurabileceklerini dile getirmişti.

Tüm başkentler menzili içerisinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile sahip. Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor. Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.