Nisan ayı enflasyonu için geri sayım yüzde 70'e yaklaşması bekleniyor

Mart ayında yüzde 60'ı aşan enflasyonun anketlere göre, piyasa katılımcıları Nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 68,3 seviyesine yükselmesini bekliyor. 3 Mayıs Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle Nisan ayı enflasyonu 5 Mayıs tarihinde açıklanacak

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Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği enflasyon anketine göre, ankete katılan 16 kurumun medyan beklentisi Nisan ayında TÜFE’nin aylık yüzde 6,2; yıllık yüzde 68,3 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.

Nisan ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 4, en yüksek beklenti ise yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayı anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 20 kurumun beklentisi medyanda yüzde 45’ten Nisan’da yüzde 55 seviyesine yükseldi.

Enflasyon Mart’ta yüzde 60'ı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mart ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14 olarak gerçekleşmişti.

Verilere göre aylık bazda artış ise yüzde 5,46 olarak açıklanmıştı.

Çekirdek enflasyon yüzde 48,39 olarak kaydedilirken, üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas 53,8 puanla yine rekor kırmıştı.