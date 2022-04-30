Şırnak'tan acı haber operasyonda kayadan düşen asker şehit oldu Baba ocağına ateş düştü

ŞIRNAK Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden operasyonda mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu.

Abone ol

Şırnak'ta bu sabah saatlerinde 32 yaşındaki 1 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, Şırnak Cudi dağında operasyon için intikal ettikleri sırada dengesini kaybederek yüksekten düşerek ağır yaralandı. Akgün hemen Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden “EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Acı haber şehidin Tekirdağ Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesinde bulunan baba ocağına ulaşırken, baba evi Türk bayrakları donatıldı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Akgün’ün cenazesinin, baba evi Saray’dan kaldırılacağı öğrenildi.