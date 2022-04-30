Sabah yazarı Altınok'tan Pegasus çalışanları için dikkat çeken çıkış: Bu da neyin nesi?

Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi'nde içkili masadan paylaştıkları mesaj gündeme oturmuştu. Çalışanların işten çıkarılmaları üzerine bir de TCK'dan soruşturma başlatılmasına Sabah yazarı Melih Altınok'tan tepki geldi. Altınok "Ben yaptıkları şeyin ergenlik olduğunu anladıklarına, ders çıkardıklarına inanıyorum." diyerek barış çağrısı yaptı.

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Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bir grup çalışanın rakı masasında çekilerek sosyal medyada paylaşılan ve "Kadir Gecesi özel" ifadelerinin bulunduğu fotoğrafla ilgili yazısında, "Terbiyesizlik, şımarıklık, cahillik ne derseniz deyin olan olmuş artık. Ama savcılığın rakı masasındakiler hakkında TCK 216'da tanımlanan "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatması da neyin nesi?" ifadelerini kullandı.

Evet, tepki gösterilen sanki kandil gecesi rakı içmekmiş gibi, "Özel hayatlarına karışamazsınız" diyen Şirin Payzın gibi mikserler dışında, her kesimden vatandaş ortada bir saygısızlık olduğu konusunda hemfikir.

Terbiyesizlik, şımarıklık, cahillik ne derseniz deyin olan olmuş artık.

Ama savcılığın rakı masasındakiler hakkında TCK 216'da tanımlanan "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatması da neyin nesi?

Ama her aptallık ya da ahlaka aykırı durumda savcılıklar devreye girse dışarıda adam mı kalırdı?

Türkiye'ye "Ramazanda rakı içene dava açılan bir ülke" yaftası yapıştırmak için yanıp tutuşan foncu gazetecilere mütemadiyen malzeme verme sözünüz mü var?

Bayram da geliyor, gelin büyüklük yine sizde kalsın. Eşeklik yaptıklarının farkında olduklarını, hatalarını telafi etmek istediklerini gösterme fırsatı tanıyalım onlara. Her gelen bir taş atıyor, muhtemelen bu linç havasında paralize olmuşlardır, sağlıklı düşünemiyorlardır, cesaretleri kırılmıştır...

Biraz yüreklendirelim kendilerini...

O masadakiler beraberce bir poz daha versinler mesela.

"Raman Bayramı'na özel. Bayramınız mübarek olsun" diye de bir not düşüp, densizlik ettikleri insanların gönlünü almaya çalışsalar.

Ben yaptıkları şeyin ergenlik olduğunu anladıklarına, ders çıkardıklarına inanıyorum.

Bir kere de bir iş böyle tatlıya bağlansa... Bu ülkeye, bize yakışan bu değil midir?