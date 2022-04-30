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Aziz dizisinin başrol oyuncusu diziye veda edecek

Aziz dizisinin başrol oyuncusu diziye veda edecek

Show TV de yayınlanan Aziz dizisinde, Dilruba karakterini canlandıran Damla Sönmez diziye veda etti.

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Show TV'nin sevilen dizisi 'Aziz'in 6 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek 24. bölümünde, Dilruba karakterini canlandıran Damla Sönmez son kez seyirci karşısına çıkacak.

Ünlü oyuncu, setin son gününde yönetmen Recai Karagöz ve partneri Murat Güven Akpınar ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Setteki duygu yüklü anlar fotoğraflara yansırken paylaşılan kareler sosyal medyada da ilgi gördü.

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