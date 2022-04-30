Müslüman Kardeşler'den Suudi Arabistan tepkisi Türkiye'den çekilecekler

Türkiye'de yayın yapan Müslüman Kardeşler'in yayın organı 'Mekameleen' adlı TV kanalı, Türkiye'deki yayınlarını durdurma kararı aldıklarını ve stüdyolarını başka bir ülkeye taşıyacaklarını duyurdu.

Abone ol

Televizyon kanalından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki yayın faaliyetlerinin "kimseden gizlenmeyen mevcut koşullardan ötürü" sonlandırılacağı ancak dünyanın farklı başkentlerinde yeni stüdyo açacakları belirtildi.

Kanal tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mekameleen Uydu Kanalı, yaklaşık sekiz yıl önce yayına başladığından bu yana, tüm sevgili halkımız için gerçeğin sesi olmaya çalışıyor. Mısır’ın ve Arap bölgesinin geçtiği önemli olaylarda, resmin tamamını aktarmak, adalet ve özgürlük değerlerini, bilincini yaymak, mazlumların ve tutukluların sesi olmak için yanınızda olduk.

Mekameleen yönetimi, kimseden gizlenmeyen koşullar nedeniyle ve Kanal’ın tüm gerçeği aktarma misyonunu sürdürme kaygısıyla, kanalın yayınını, stüdyolarını ve tüm faaliyetlerini Türkiye dışına taşımaya karar vermiştir. Dünyanın farklı yerlerinden yayınlarımız yeniden başlatılacaktır. Buna göre kanal, Türkiye’deki stüdyolarını kapatacak ve önümüzdeki günlerde farklı dünya başkentlerinden yeniden yayına başlayacak.

Bu fırsatı değerlendirerek, Türkiye’ye, liderliğine ve halkına, geçmiş yıllardaki cömert misafirperverlikleri için en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Kanalın Türkiye'deki faaliyetlerini kapatma kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı tarihi geziyle aynı zamana denk gelmesi dikkati çekti. Euronew'te yer alanhabere göre, başta Mısır olmak üzere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinin, Müslüman Kardeşler örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerinden rahatsız oldukları biliniyor. Bu durum Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki yıllardır devam eden gergin ilişkilerin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.