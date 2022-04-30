BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde istifa depremi! 3 ay bile kalamadan istifa etti

Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde istifa depremi! 3 ay bile kalamadan istifa etti

ÜMİT Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 22 Şubat'ta Zafer Partisi'ne katılan Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, aradan 3 ay geçmeden partiden istifa ettiğini açıkladı.

Abone ol

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bartu Soral hesabından, "Duyduğum lüzum gereği Zafer Partisinden ayrıldım" açıklamasını yayınladı. Soral, 22 Şubat’ta düzenlenen törenle Zafer Partisi’ne katılmıştı.

Zafer Partisi'nden kimler gitti?
- İYİ Parti'den Ümit Özdağ ile birlikte istifa edip Zafer Partisi'ni kuran Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi Genel Sekreterliği görevinden sonra Zafer Partisi üyeliğinden de istifa etti.

- Gene Başkan Yardımcıları Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan da Zafer Partisi'ni bırakmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektrik faturalarına çok kallavi zam geliyor! 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak iddiası
Elektrik faturalarına çok kallavi zam geliyor! 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak iddiası
Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci iftar yemeğinden zehirlendi
Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci iftar yemeğinden zehirlendi
ABD raporunda Esed'in mal varlığı açıklandı
ABD raporunda Esed'in mal varlığı açıklandı
Kahramanmaraş'ta kurak avında yakalanan şahıslara ceza yağdı
Kahramanmaraş'ta kurak avında yakalanan şahıslara ceza yağdı
Osmaniye'de aile katliamı! Eşini ve oğlunu öldüren baba kaçtı
Osmaniye'de aile katliamı! Eşini ve oğlunu öldüren baba kaçtı
Küçük Asiye'ye pitbull saldırısına ilişkin davada tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü tutuklandı
Küçük Asiye'ye pitbull saldırısına ilişkin davada tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü tutuklandı
Cihat Yaycı paşa, Fetö'yle ilgili büyük tehdidi açıklayıp uyardı.
Cihat Yaycı paşa, Fetö'yle ilgili büyük tehdidi açıklayıp uyardı.
AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!
AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!
Fenerbahçe konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti
Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı