Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde istifa depremi! 3 ay bile kalamadan istifa etti
ÜMİT Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 22 Şubat'ta Zafer Partisi'ne katılan Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, aradan 3 ay geçmeden partiden istifa ettiğini açıkladı.Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bartu Soral hesabından, "Duyduğum lüzum gereği Zafer Partisinden ayrıldım" açıklamasını yayınladı. Soral, 22 Şubat’ta düzenlenen törenle Zafer Partisi’ne katılmıştı.
Zafer Partisi'nden kimler gitti?
- İYİ Parti'den Ümit Özdağ ile birlikte istifa edip Zafer Partisi'ni kuran Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi Genel Sekreterliği görevinden sonra Zafer Partisi üyeliğinden de istifa etti.
- Gene Başkan Yardımcıları Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan da Zafer Partisi'ni bırakmıştı.