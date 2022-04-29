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Küçük Asiye'ye pitbull saldırısına ilişkin davada tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Küçük Asiye'ye pitbull saldırısına ilişkin davada tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü tutuklandı

GAZİANTEP'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin davada önceki gün tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

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GAZİANTEP'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin davada tutuklu yargılanan Mustafa E., Süheyla K., Mustafa Y. ve Zeliha C.'nin tahliyesinin ardından 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı ve aile avukatının itirazını inceledi.

Mahkeme heyeti inceleme sonrası tahliye edilen sanıklar Mustafa E., Süheyla K. ve Mustafa Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Heyet, sanık Zeliha C. yönünden ise itirazın reddine hükmetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tutukluluğa itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

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