İstinaf, 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen cezaları onadı
İstinaf, FETÖ’nün "Futbolda şike kumpası" davasında yerel mahkemenin verdiği değişen oranlardaki hapis cezasını onadı.Abone ol
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 27'nci Ceza Dairesi, FETÖ’nün "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle yerel mahkemece değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılan sanıklara verilen kararı inceledi. Daire, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ile yardımcısı Ahmet Kalender, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı ve soruşturma dosyasını hazırlayan eski polis memuru Lokman Yanık’ın da aralarında bulunduğu 88 sanıklı davada, yerel mahkemenin verdiği cezaları onadı.