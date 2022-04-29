BIST 2.431
DOLAR 14,84
EURO 15,68
ALTIN 912,28
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

İstinaf, 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen cezaları onadı

İstinaf, 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen cezaları onadı

İstinaf, FETÖ’nün "Futbolda şike kumpası" davasında yerel mahkemenin verdiği değişen oranlardaki hapis cezasını onadı.

Abone ol

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 27'nci Ceza Dairesi, FETÖ’nün "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle yerel mahkemece değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılan sanıklara verilen kararı inceledi. Daire, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ile yardımcısı Ahmet Kalender, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı ve soruşturma dosyasını hazırlayan eski polis memuru Lokman Yanık’ın da aralarında bulunduğu 88 sanıklı davada, yerel mahkemenin verdiği cezaları onadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'da direnişin sembollerindendi! Kiev'in Hayaleti öldü
Ukrayna'da direnişin sembollerindendi! Kiev'in Hayaleti öldü
İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
ABD'nin olumlu sinyali sonrası F-16 hamlesi! Türkiye resmen harekete geçti
ABD'nin olumlu sinyali sonrası F-16 hamlesi! Türkiye resmen harekete geçti
Nilgün Belgün eşleri ilk eşi kim Nilgün Belgün kaç çocuğu var?
Nilgün Belgün eşleri ilk eşi kim Nilgün Belgün kaç çocuğu var?
Turizmcinin bayram hesabı! Dört günde 10 milyar lira bekleniyor
Turizmcinin bayram hesabı! Dört günde 10 milyar lira bekleniyor
CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı
CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı
Almanya'da tartışma yaratan karar! Rus lider Putin istediğini aldı
Almanya'da tartışma yaratan karar! Rus lider Putin istediğini aldı
Trabzonspor'da ayrılık yakın! İngiliz ekipleri Uğurcan Çakır için harekete geçti
Trabzonspor'da ayrılık yakın! İngiliz ekipleri Uğurcan Çakır için harekete geçti
İstanbul'da fiyatı uçan sebzeler Anadolu'da yarı fiyatına satılıyor
İstanbul'da fiyatı uçan sebzeler Anadolu'da yarı fiyatına satılıyor
Afara ne demek ne anlama geliyor? Uğur Aslan'ın yeni programı 'afara' anlamı
Afara ne demek ne anlama geliyor? Uğur Aslan'ın yeni programı 'afara' anlamı