Almanya'da tartışma yaratan karar! Rus lider Putin istediğini aldı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz hamlesi Almanya'da şok etkisi yarattı. Bavyera Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger'den itiraf gibi bir açıklama gelirken Alman şirketin aldığı karar tartışmalara neden oldu.

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RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor. 24 Şubat sabahı başlayan saldırı sonrası ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırım kararı almış, Ukrayna'ya ise silah yardımında bulunmaya başlamıştı. Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus Rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz" sözleri ile doğal gaz satışında yeni dönemi resmen ilan etmişti.

Doğal gaz itirafı: Acilen artırmamız gerek

Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan ve Polonya'ya gazı keserek resmen Avrupa'ya ültimatom veren Putin, Almanya'nın tabiri caizse kırmızı alarm vermesine neden oldu. Bavyera Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger, Alman devletinin kıştan önce kapasitesini acilen artırması gerektiği konusunda uyardı.

Alman şirket Rusya'ya boyun eğdi

Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden Uniper, Rusya'nın dayattığı ödeme yöntemini kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı. Uniper, doğal gaz için parayı avro cinsinden Gazprom'un İsviçre'deki bankası Gazprombank'a yatıracak ve ardından bu para Rusya'daki başka bir hesapta rubleye çevrilecek.

Bu karar kısa sürede ülkede tartışmalara neden olurken sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu gelişmeyi, "Resmen Putin'e boyun eğdiler" şeklinde yorumladı.

Sırada Avrupalı şirketler mi var?

Avrupalı bazı enerji şirketlerinin de aynı yolu izlemeyi planladığı aktarılıyor. Financial Times gazetesine göre Avusturyalı OMV ve İtalyan ENI de bu şirketlerden bazıları.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu geçen hafta şirketlerin ödemeyi avro olarak yaptıktan sonra para rubleye çevrilmeden önce buna dair bir makbuz alırlarsa yaptırımları delmemiş sayılacaklarını açıklamıştı. Fakat bu konuda farklı görüşler de var. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu uygulamanın yine de yaptırımları ihlal edeceğini söylemişti.

Tüm gözler Norveç'in üstünde

Rusya'nın bu hareketinin ardından gözler diğer büyük enerji sağlayıcılarına çevrildi. Avrupa'nın kilit gaz tedarikçilerinden Norveç'in en büyük gaz ve petrol üreticilerinden Vaar Energi, şu anda üretebileceği en yüksek doğal gazı ürettiğini ve kısa vadede bunu artıramayacaklarını açıkladı. Norveç, 2020 yılında Avrupa'ya Rusya'dan sonra en çok gaz tedarik eden ülkeydi.