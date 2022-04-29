Almanya'nın skandal Osman Kavala hamlesine Türkiye'den sert tepki! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paylaştı

Gezi Parkı davası kararı sonrası Türkiye'yi kınayan ülkeler arasında yer alan Almanya, Osman Kavala ile ilgili skandal bir adım attı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, "Bu sabah saatlerinde Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i Dışişleri Bakanlığına çağırdığımızı ve hükümetin tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Sözcü Burger ayrıca Avrupa Birliği (AB) üyesi diğer ülkeleri de benzer şekilde hareket etmeye çağırdıklarını söyledi.

"Kavala'nın serbest bırakılmasını bekliyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da mahkeme kararının 'Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB üyelik adayı olarak taahhüt ettiği anayasal standartlara ve uluslararası yükümlülüklere açıkça aykırı olduğunu' iddia etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) aldığı kararı hatırlatan Baerbock, "Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir"

Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişiminin hakkı da haddi de olmadığını belirterek eleştirilere cevap veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraichtal ve Backnang yangını, Solingen faciası, Ludwigshafen yangını, Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya'nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya, Türkiye'ye değil kendine baksın. Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan da Osman Kavala hakkında AİHM'lik bir şeyin kalmadığını çünkü Kavala'nın Türkiye'de hüküm giydiğini ifade etmişti.