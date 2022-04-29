BIST 2.428
DOLAR 14,86
EURO 15,64
ALTIN 912,42
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

CHP Sözcüsü'nden DEVA ve Gelecek Partisi kararları için ilk değerlendirme

CHP Sözcüsü'nden DEVA ve Gelecek Partisi kararları için ilk değerlendirme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA ve Gelecek Partisi'nin kendi logolarıyla seçime girme kararı almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abone ol

CHP'li Faik Öztrak parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, sandığın milletin önüne geleceğini ve karanlık günlerin biteceğini belirterek, vatandaşların müsterih olması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak iktidara geldiklerinde kayıpların telafi edileceğini dile getiren Öztrak, "Bu ülkenin insanları artık bakkalda, markette, alışveriş arabasına bir meyve, bir sebze koyarken, elli çeşit hesap yapmayacak. Meyve, sebze taneyle değil kiloyla alınacak. Emekli bayramda torununa gönül rahatlığıyla harçlık verecek. Saray milletimizi çok üzdü. Biz milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Biz geleceğiz, hayat bayram olacak. Bayramlar, bayramlar gibi yaşanacak" dedi.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, DEVA ve Gelecek Partisi’nin kendi logolarıyla seçime katılacaklarını açıklamasıyla ilgili, "Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olmaz. Bu ittifak ülkeye çağdaş demokrasiyi getirmeye karar vermiş partilerin ittifakıdır. Kimse hayal görmesin. Kimse kendini darı ambarında zannetmesin. Kimse öküzün altında buzağı aramasın" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den 250 bin liralık dava için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
Özgür Özel'den 250 bin liralık dava için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
Uğur Arslan kimdir aslen nereli kökeni neresi? Uğur Arslan evli mi eşi kimdir?
Uğur Arslan kimdir aslen nereli kökeni neresi? Uğur Arslan evli mi eşi kimdir?
HDP İzmir İl Binasını basıp Deniz Poyraz'ı öldürdü! Mahkeme Başkanını 'başına bela olurum' diye tehdit etti
HDP İzmir İl Binasını basıp Deniz Poyraz'ı öldürdü! Mahkeme Başkanını 'başına bela olurum' diye tehdit etti
Merkez Bankası reddetti ama Şenol Babuşçu'dan başka çare yok iddiası! 500 lira ekimde basılacak
Merkez Bankası reddetti ama Şenol Babuşçu'dan başka çare yok iddiası! 500 lira ekimde basılacak
Bayramda kargolar açık mı 2022 2-3-4 Mayıs kargo çalışma saatleri
Bayramda kargolar açık mı 2022 2-3-4 Mayıs kargo çalışma saatleri
Garanti BBVA'nın CEO'su Onur Genç: Türkiye'deki hiperenflasyon
Garanti BBVA'nın CEO'su Onur Genç: Türkiye'deki hiperenflasyon
Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanlarına soruşturma başlattı
Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanlarına soruşturma başlattı
AK Parti'den TİM için 12 maddelik kanun teklifi ihracatçılara yeni düzenleme
AK Parti'den TİM için 12 maddelik kanun teklifi ihracatçılara yeni düzenleme
Turuncu kategorideki Reber kod adlı terörist öldürüldü
Turuncu kategorideki Reber kod adlı terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası merak ediliyordu Kremlin'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası merak ediliyordu Kremlin'den açıklama