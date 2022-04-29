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Merkez Bankası reddetti ama Şenol Babuşçu'dan başka çare yok iddiası! 500 lira ekimde basılacak

Merkez Bankası reddetti ama Şenol Babuşçu'dan başka çare yok iddiası! 500 lira ekimde basılacak

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'nun 500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para basılacağı iddiasına Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu reddetmişti. Babuşçu bu konudaki iddiasını sürdürerek ekim kasım aylarında ya da seçim sonrası basılmak sonunda olduğunu söyledi.

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Ekonomist Şenol Babuşçu, Merkez Bankası’nın 500 liralık banknot çıkaracağı iddiası sonrası Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ‘böyle bir çalışma olmadığı’ yönündeki açıklamasını Radyo Sputnik’te yayınlanan Ata Arslan ve Çağlar Öner ile Haber Saati programında değerlendirdi.

Açıklamasının arkasında olduğunu vurgulayan Babuşçu, “Merkez Bankası bu konuda çalışmalara başladı. Çalışmalar muhtemelen 3-4 ay sürecek ve eylül ayında hazır olacak. Hazır olduğunda hemen çıkacak diye bir şey yok. Merkez Bankası 500 liralık banknotu hükümetin önüne koyacak. Ne zaman çıkacağına hükümet karar verecek. Bence iki tane olasılık var, ilki hükümetin ekim-kasım aylarında 500 liralık banknotu çıkarması, ikincisi ise psikolojik etkisi nedeniyle seçim sonrasına bırakalım diyebilirler. Çıkması için gerekli hazırlıklar yapılmaya başlandı. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da 500 liralık banknotun çıkması gerektiğini söylüyor” dedi.

‘Paranın değeri düşerse yüksek banknot çıkarmak zorundasınız’
500 liralık banknotun çıkmasının son derece gerekli olduğunu aktaran Ekonomist Babuşçu, “2009’un aralık ayında 200 liralık en yüksek banknot çıktığında 1 dolar 1.50 TL’ydi. 200 liralık banknotla 133 dolar alınıyordu. Bugün 1 dolar 15 TL, 200 lira ile 13 dolar alınabiliyor. Paranın değerinin ne kadar düştüğü belli. Paranın değeri düşerse yüksek banknot çıkarmak zorundasınız. Bir başka gösterge ise Aralık 2009’da 200 lira çıktığında 1 litre motorin 2,5 TL’ydi. 80 litre motorin alınıyordu. Bugün 1 litre motorin 22 lira, 200 lirayla 8 litre motorin alınabiliyor” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun kendisine yönelik yanıtına eleştiri getiren Şenol Babuşçu, “Merkez Bankası Başkanı bana cevap veriyor ama asli görevi olan fiyat istikrarını ve Türk parasının değerini korumayı gerçekleştirebilseydi 500 liralık banknot çıkmazdı. 500 liralık banknotun çıkmasının nedeni kendisinin asli görevini yapmaması, fiyat istikrarını sağlamaması, enflasyonla mücadele etmemesi ve Türk parasının değerini korumaması. Görevini yapsaydı bana cevap verme gereğini duymazdı ve 500 liralık banknotun çıkması söz konusu olmazdı” diye konuştu.

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