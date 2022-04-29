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MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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 Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

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