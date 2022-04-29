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İSKİ İstanbul'da kaç abonenin suyunun kesik olduğunu açıkladı

İSKİ İstanbul'da kaç abonenin suyunun kesik olduğunu açıkladı

İSTANBUL'da suyu borcundan dolayı geçici olarak kapalı olan abone sayısının 30 bin 665 olduğu açıklandı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte borcu nedeniyle suyu geçici kapalı olan abone sayısının 28 Nisan itibarıyla 30 bin 665 olduğunu bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, İstanbul'da 400 binden fazla abonenin suyunun kesik olduğu ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da borcundan dolayı suyu geçici kapalı olan abone sayısı, 28.04.2022 tarihi itibarıyla 30 bin 665'tir. Bu sayı İSKİ'nin 6 milyon 800 bin olan toplam abone sayısı dikkate alındığında binde 4,5 civarında bir orana denk gelmektedir" denildi.

"NİSPETEN DAHA UCUZ" İstanbul'da suyun diğer illere göre "nispeten" daha ucuz olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Öte yandan, İstanbul'daki su birim fiyatı, insani su hakkı kapsamında verilen ücretsiz su da dikkate alındığında, 30 büyükşehir belediyesi arasında 18. sıradadır." 

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