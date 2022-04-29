BIST 2.420
DOLAR 14,83
EURO 15,68
ALTIN 913,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Eminönü’nde bayram hareketliliği başladı! En çok o alınıyor fiyatlara bakın

Eminönü’nde bayram hareketliliği başladı! En çok o alınıyor fiyatlara bakın

Ramazan Bayramı’na sayılır günler kala Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu başladı. Esnaf, vatandaşın şeker yerine lokuma yöneldiğini belirtti. Fiyatlar ise 50-100 TL arasında değişiyor.

Abone ol

Her yıl bayram öncesi vatandaşların uğrak yeri olan Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu başladı. Bayram denilince akla gelen şekerler yerini lokuma bıraktı.

“Eskiye göre şeker soran olmuyor”
Alışveriş için vatandaşları beklediklerini ifade eden Eminönü esnafı Mustafa İğde, “Tezgahlarımızı süsledik müşterilerimizden gelecek olan talebi bekliyoruz. Yoğunluk bugün itibariyle başlar. Genelde vatandaş lokum ve kuruyemişe talep gösteriyor. Eskiye göre şeker soran olmuyor. Lokum fiyatları 50 ile 85 TL arasında değişiyor. Geçen seneye göre lokumun kilosunu 60 TL’ye satıyorduk şimdi ise 85 TL’ye satıyoruz. Şeker ise geçen sene 30 TL’den satılıyordu şimdi ise 50 TL’den satıyoruz. Gelen vatandaş 750 gram ile 1 kilo arasında alıyor” şeklinde konuştu.


“Şu anda ise lokum ağırlıklı satıyoruz”
Bayrama hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Şeker, lokum, çikolata yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Eskiye göre şekere talep yok. Şu anda lokuma daha çok talep var. Eskiden biz burada 3 ton şeker satardık. Şu anda ise lokum ağırlıklı satıyoruz. Lokum fiyatları 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Yoğunluk başladı. Gelecek olan müşterilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de ihbar üzerine operasyon 52 kişiye 92 bin 769 lira ceza
Eskişehir'de ihbar üzerine operasyon 52 kişiye 92 bin 769 lira ceza
Pegasus Hava Yolları skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapanların hepsini işten attı
Pegasus Hava Yolları skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapanların hepsini işten attı
Dudak uçuklatan rakam! Türkiye 100 ton altın için kolları sıvadı
Dudak uçuklatan rakam! Türkiye 100 ton altın için kolları sıvadı
Terör örgütü YPG/PKK'ya dev 2023 bütçesi! ABD skandal belgeleri yayımladı
Terör örgütü YPG/PKK'ya dev 2023 bütçesi! ABD skandal belgeleri yayımladı
Evini satılığa çıkardı talep çok olunca görme ücretini 150 lira yaptı
Evini satılığa çıkardı talep çok olunca görme ücretini 150 lira yaptı
PTT ATM'sinin açığından faydalandı 142 bin lira çekti
PTT ATM'sinin açığından faydalandı 142 bin lira çekti
Güvenlik kaynakları duyurdu: Yunanistan'ın provokasyonuna Türk jetlerinden anında müdahale
Güvenlik kaynakları duyurdu: Yunanistan'ın provokasyonuna Türk jetlerinden anında müdahale
Suriyeliler bayram izni alamıyor Göç idaresi gönüllü temelli gidişe yönlendiriyor
Suriyeliler bayram izni alamıyor Göç idaresi gönüllü temelli gidişe yönlendiriyor
İstanbul Büyükşehir'den Şafak Duran açıklaması! Meğer maaşı bakın kim ödüyormuş
İstanbul Büyükşehir'den Şafak Duran açıklaması! Meğer maaşı bakın kim ödüyormuş
Eskişehir'de minibüsçü damat katliamı! Kayınpederi öldürürken polisler geldi 4 yaralı var
Eskişehir'de minibüsçü damat katliamı! Kayınpederi öldürürken polisler geldi 4 yaralı var