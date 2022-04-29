Eskişehir'de minibüsçü damat katliamı! Kayınpederi öldürürken polisler geldi 4 yaralı var

ESKİŞEHİR'den son gelen haber kan dondurdu. Bir kişinin, tartıştığı kayınpederini bıçakla öldürdüğü, karısı ile 3 yakınını yaraladığı iddia edildi.

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Çamlıca Mahallesi Osmanlı Sokak'a boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin bulunduğu eve gelen minibüs şoförlüğü yaptığı öğrenilen Mehmet Ali K., ile Necmeddin Dindaş ve Hayrettin Dindaş arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrasında başlayan kavgada Mehmet Ali K., bıçakla kayınpederi Necmeddin Dindaş'ı, kayınbiraderi Hayrettin Dindaş'ı, boşanma aşamasındaki eşi Müberra K'yi, Rahime Dindaş'ı ve yengesi Hatice Dindaş'ı yaraladı.

Kayınpederini bıçaklarken polisler geldi

Kavganın büyümesiyle Necmeddin Dindaş'ın yaralandığını gören yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler Mehmet Ali K.'yı bıçakla birlikte kayınpederi Necmeddin Dindaş'ı bıçaklarken yakaladı. Arbedede yaralanan Mehmet Ali K., Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçaklanan kayınpeder Necmeddin Dindaş olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer 4 yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hayrettin Dindaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.