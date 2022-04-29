Hüseyin Kocabıyık olay Gezi paylaşımı için konuştu eşi Funda Kocabıyık Uşak valiliğinden alınmıştı

UŞAK Valiliği görevinden alınan Funda Kocabıyık'ın AK Partili eşi Hüseyin Kocabıyık Gezi davası açıklaması için ilk kez konuştu. Hüseyin Kocabıyık, eleştirileri sebebiyle eşinin valilik görevinden alınmadığı düşüncesinde. Gezi davası sözlerinin arkasında olduğunu belirten Hüseyin Kocabıyık, "Türkiye’nin yeni bir demokrasi hamlesi yapması gerekiyor. Bunu yapacak güç ve karizma da Cumhurbaşkanı’nda var.” dedi.

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Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 26 Nisan’da sosyal medya hesabı üzerinden Gezi Davası kararını ve 2019 İstanbul seçimlerinin iptalini eleştiren paylaşımlar yapmış hemen ardından da Uşak Valisi olan eşi Funda Kocabıyık görevden alınıp merkeze çekilmişti. Herkes eşinin merkeze çekilmesini Hüseyin Kocabıyık'ın eleştiri twitlerine yormuştu. 3 gün boyunca suskun kalan Hüseyin Kocabıyık, Oda TV'den Ersin Eroğlu'na konuştu. İşte eşinin görevden alınması ve Gezi davasına ilişkin açıklamaları:

İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin sözleri

-“AK Parti’nin kurucu ilkelerinde biz böyle durumlara karşı çıktık. AK Parti içerisinde siyaset yapıyorum. Parti içerisinde ‘adalet’ kavramını bugün tartışmaya açmak isteyen insanlar var bunu da görelim”

Gezi davası kararı

-“Gezi Davası hakkındaki düşüncemde aynı yerdeyim. Ciddi bir hukuk sorunu var. Kararın oluşturulmasında ve kararı oluşturan kişilerde sorun var. Bu çok açık, inkar edemeyiz. Bunu dün de söyledim bugün de söylüyorum yarın da söyleyeceğim.”

Eşi Funda Kocabıyık'ın valilik görevinden alınması

-“Eşimin görevden alınması tamamen Sayın Bakanın ve Cumhurbaşkanının takdiridir. Benim attığım tweetlerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ankara’ya çekilmesi idari bir tasarruftur”

Değişimi yapacak karizma Erdoğan'da var

-“Türkiye’de bugüne kadar değişim ve dönüşümleri yapan insan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türkiye’nin yeni bir demokrasi hamlesi yapması gerekiyor. Bunu yapacak güç ve karizma da Cumhurbaşkanı’nda var.”